وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق مقتل 9 أشخاص بقصف إسرائيلي بمناطق مختلفة في قطاع غزة.

وشملت الغارات حي الرمال بمدينة غزة، حيث قُتل 3 فلسطينيين، وأفاد مراسلنا بمقتل 5 من عناصر شرطة حماس بالمواصي.

ونقلت القناة الإسرائيلية الثانية عشرة أن الجيش استهدف قيادياً بارزاً باستخبارات حماس، فيما لا تزال نتائج الضربة قيد التقييم.

الخليل لا تزال تخضع لحالة حصار وإغلاق

في الضفة الغربية، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيا من مدينة الخليل، وداهم عددا من المنازل في منطقة بئر المحجر.

وكان رئيس بلدية الخليل، أكد أن المدينة لا تزال تخضع لحالة حصار وإغلاق من قبل القوات الإسرائيلية لليوم العاشر، واصفا الوضع بأنه "عقاب جماعي".

وأشار أيضا إلى تضرر نحو 800 عائلة من العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة هناك، موضحا أن أكثر من 3000 شخص تأثروا بالتهجير، بينما لا يزال 1500 محاصرين في منازلهم.