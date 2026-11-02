وأكدت القناة 14 الإسرائيلية رصد ما لا يقل عن 10 طائرات نقل عسكرية أميركية في إسرائيل، إلى جانب نحو 80 طائرة تزود بالوقود.

وأشارت القناة إلى "عملية نقل جوي عسكري أميركي غير مسبوقة إلى الشرق الأوسط، خلال الأيام القليلة الماضية".

ولم تذكر القناة أسماء القواعد العسكرية الإسرائيلية التي تستضيف الطائرات الأميركية، أو أنواع هذه الطائرات بدقة.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي (كان) أن 10 طائرات نقل عسكرية أميركية هبطت في قاعدتي عوفدا ونيفاتيم الجويتين الإسرائيليتين مؤخرا، جاءت بعضها من قاعدة فورت بليس في ولاية تكساس.

ولم يؤكد أي مسؤول أميركي أو إسرائيلي هذه الأرقام بشكل رسمي.

يشار إلى أن نشر أعداد كبيرة من طائرات التزود بالوقود الأميركية في إسرائيل ليست أمرا جديدا، وقد تفاوتت الأعداد المرصودة بشكل كبير.

ففي 14 يونيو الماضي، أشارت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف إلى وجود 72 طائرة تزود بالوقود في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، و26 طائرة في مطار رامون قرب إيلات.

كما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي في 17 يوليو الماضي، بوجود نحو 30 طائرة تزود بالوقود في كل من المطارين.

وبحسب منصة "مسبار"، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في 18 يوليو وجود ما لا يقل عن 23 طائرة في مطار رامون.

والأحد أظهرت صورة تم تداولها على الإنترنت صفا طويلا من طائرات التزود بالوقود التابعة للقوات الجوية الأميركية، في مطار رامون، معظمها من طراز "كيه سي 135 ستراتوتانكر".

ونشرت الصورة منصة "ورلد كونفليكت"، المتخصصة في أخبار الصراعات حول العالم.

وأفاد "أكسيوس"، الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسلك مسارين متوازيين في التعامل مع إيران، هما محاولة التوصل إلى اتفاق لإعادة إطلاق المحادثات، والاستعداد لاحتمال استئناف عمليات قتالية واسعة بعد انتخابات التجديد النصفي.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى التعامل مع موقع أو موقعين نوويين في إيران، مؤكدا امتلاكها خطة لتنفيذ ذلك بسرعة، لكنه تحدث أيضا عن مسار دبلوماسي مواز.