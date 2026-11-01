وأوضح المصدر نقلا عن دبلوماسي مشارك في المحادثات، أن الوسطاء يعملون حاليا على تقريب وجهات النظر، ومعالجة المخاوف المتبقية لدى الطرفين التي طرحت في اجتماعات السبت.

وفي وقت سابق من الأحد، قال مسؤول مطلع لـ"رويترز" إن مفاوضين إيرانيين موجودون في الدوحة لليوم الثالث على التوالي، لإجراء محادثات مع وسطاء قطريين ⁠بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقال مسؤول إن وسطاء قطريين أجروا محادثات في طهران مع مسؤولين إيرانيين، الجمعة، قبل نقل ‌المحادثات إلى الدوحة، السبت.

وأضاف المسؤول أن المحادثات يتم تنسيقها عبر اتصالات منتظمة مع واشنطن.

وتعقد المحادثات وسط مخاوف من أن يتصاعد الصراع مجددا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، المقررة الثلاثاء.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تشن هجمات جديدة على إيران قبل الانتخابات، وإن المحادثات مع طهران مثمرة، ‌إلا أنه لم يستبعد إطلاق مزيد من العمليات العسكرية لاحقا.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ‌الأحد، إن "الهدف من المحادثات الجارية التي تشهد تقدما هو مواصلة المشاورات مع الوسطاء القطريين"، مضيفا أن طهران مستعدة "للدفاع والدبلوماسية على حد سواء".

والسبت أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بيانا، أمر فيه الجيش بالتأهب للرد على أي هجمات، وأعلن الجيش الإيراني لاحقا أنه يتخذ خطوات لتعزيز جاهزيته.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن ترامب لم يقرر بعد ما إذا كان سيشن هجمات جديدة على إيران، لكنه يفضل حل الصراع دبلوماسيا.