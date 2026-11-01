وبحسب الموقع، يضغط نتنياهو على ترامب لشن ضربة عسكرية على إيران فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء، بينما يفضل الرئيس الأميركي، في الوقت الراهن، إتاحة المجال للمفاوضات، وهو ما يثير قلق رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ووصف المصدر الإسرائيلي المكالمة بأنها "صعبة"، فيما وصفها المصدر الأميركي بأنها "مباشرة".

وأشار "أكسيوس" إلى أن ترامب يسلك مسارين متوازيين وهما محاولة التوصل إلى اتفاق لإعادة إطلاق المحادثات، والاستعداد لاحتمال استئناف عمليات قتالية واسعة بعد الانتخابات.

وفي إطار المسار الدبلوماسي، أرسل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الأسبوع الماضي، رسالة إلى المسؤول الإيراني محسن رضائي بشأن إمكانية استئناف المفاوضات، في أرفع مستوى من التواصل بين البلدين منذ أشهر، وفق التقرير.

وقال ترامب للصحفيين، السبت، إن المفاوضات مع إيران "تسير على ما يرام"، مؤكدا أنه "ليس في عجلة من أمره".

وأضاف أن الإيرانيين يرغبون في إبرام اتفاق، لكنه شكك في مدى التزامهم، قائلا إنهم "يبرمون صفقة ثم يتراجعون عنها".

وفي الوقت نفسه، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى التعامل مع موقع أو موقعين نوويين في إيران، مؤكدا امتلاكها خطة لتنفيذ ذلك بسرعة.

وقال: "يمكننا فعل ذلك في غضون 10 دقائق. لدينا خطة لذلك"، مشيرا إلى موقع "بيك آكس" النووي المشتبه به داخل جبل.

وتزامنت هذه التطورات مع اجتماعات عقدها وسطاء قطريون مع مسؤولين إيرانيين، الأحد، لليوم الثالث على التوالي، سعيا للتوصل إلى اتفاق يعيد إطلاق المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إنه لم يتوصل إلى اتفاق حتى الآن، مشددا على أن ذلك يتوقف على إجابة الولايات المتحدة عن أسئلة إيران.

وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا في هذا الصدد، ونأمل أن يُظهر الجانب الآخر قدرا كافيا من العقلانية لاختيار الدبلوماسية على المسارات الأخرى".