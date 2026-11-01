ولم تتضمن المعلومات الواردة عن مخطط استهداف المصفاة تفاصيل إضافية بشأن الجهات المتورطة فيه.

وفي واقعة منفصلة، قالت قوى الأمن الداخلي، في بيان، إن جهاز الاستخبارات العامة ألقى القبض بالتعاون معها على خلية مؤلفة من شخصين في دير الزور، إثر "متابعة استخباراتية دقيقة".

وأضافت أن التحقيقات أظهرت تورط الموقوفين في تنفيذ سلسلة اغتيالات بالمحافظة، آخرها استهداف عنصر وزارة الدفاع إبراهيم الجاسم بطلق ناري قرب جامع الرشيد في مدينة الميادين، مشيرة إلى مصادرة أسلحة وذخائر كانت بحوزتهما.

ومنذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024، تعلن السلطات السورية بصورة متكررة توقيف قياديين وعناصر في التنظيم. وانضمت سوريا العام الماضي إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في السادس من أكتوبر توقيف قيادي في التنظيم، اتهمته بالمسؤولية عن تفجير مسجد في حي ذي غالبية علوية بمدينة حمص في ديسمبر الماضي. كما أعلنت في سبتمبر تفكيك خلية كانت تخطط لشن هجمات.

ورغم هزيمته الميدانية في سوريا عام 2019، بعد سيطرته على مساحات واسعة منها ومن العراق عام 2014، لا تزال خلايا التنظيم تنشط في البلاد، خصوصا في البادية، وتتبنى بين الحين والآخر هجمات تستهدف قوات الأمن.

وبحسب تقرير رفعه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في يوليو 2026، احتفظ التنظيم بما يصل إلى 3 آلاف مقاتل خلال العام الجاري، وأعطى الأولوية لعمليات الكر والفر ضد مواقع في سوريا.

وأشار التقرير أيضا إلى إحباط مخططات استهدفت الرئيس السوري أحمد الشرع ومسؤولين، بينها مخطط استهدف الرئيس مطلع عام 2026.