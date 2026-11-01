وكتب هارستون، في منشور على "فيسبوك"، أن "مينورسو ينبغي إغلاقها"، واصفا إياها بأنها تنتمي إلى زمن مختلف، وأن معظم متطلبات تفويضها الأصلي لم تعد ذات صلة بالواقع.

وقال هارستون الذي ترأس بعثة "مينورسو" بين عامي 2007 و2009 " لم تكن هناك أبدا إمكانية لإجراء استفتاء". معتبرا أن البوليساريو لم تقبل وقف إطلاق النار.

وأكد هارستون أن "الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد"، معتبرا أن المجتمع الدولي يدعم هذا الخيار، وداعيا الأمم المتحدة إلى اتخاذ الموقف نفسه.

وانتهت منتصف ليل السبت ولاية بعثة "مينورسو" التي أنشئت عام 1991 وضمت 359 فردا من المكونين المدني والعسكري حتى يونيو 2026.

ولم يتم تجديدها الجمعة، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي.

وقد حظي النص بدعم أحد عشر من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن الدولي، ونص على تمديد البعثة لمدة عام، ووضع خطة الحكم الذاتي المغربية في صميم تسوية النزاع الدائر منذ خمسة عقود.