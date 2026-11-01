وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) فقد قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي إن جماعة الحوثي تواصل "اعتداءاتها المتعمدة والممنهجة على المدنيين والأعيان المدنية باليمن والمملكة وثبوت استمرار تسخير المصادر الحيوية لدعم مجهودها الحربي وتعزيز قدراتها العسكرية وخاصة الباليستية والطائرات المسيّرة، ما يؤكد منهجيتها الإرهابية والوحشية من خلال توظيف المصادر الحيوية لخدمة أنشطتها العدائية".

وذكر المالكي أنه وعلى إثر استمرار هذه الاعتداءات وما تمثله من تهديد مباشر على أرواح المدنيين وسلامة الأعيان المدنية فقد نفّذت وزارة الدفاع السعودية عملية عسكرية نوعية صباح اليوم (الأحد) "لتحييد المصادر الحيوية المستخدمة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية لتنفيذ اعتداءاتها المتكررة والوحشية وكذلك تهديد أمن المملكة واليمن وخطوط الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر".

وأكد المالكي استمرار "اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية اللازمة لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية، ووقف استخدام المصادر الحيوية لدعم مجهودها الحربي. كما أن عليها وقف كافة العمليات العدائية والوحشية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، ما لم يكن فعلى الميليشيا الحوثية الإرهابية تحمُل نتائج سلوكها العدائي".