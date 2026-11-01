وأوضح عبد العاطي أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع إيران والولايات المتحدة والسعودية، إلى جانب التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وباكستان، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء التوترات وتعزيز فرص التوصل إلى حلول دبلوماسية.

وأضاف أن القاهرة تأمل أن تشهد الأيام المقبلة تغليب صوت العقل والحكمة، وتعزيز الحوار والعودة إلى مائدة المفاوضات.

وفي الشأن اليمني، ذكر وزير الخارجية أن قرار مجلس النواب المصري لا يتعلق بإرسال قوات مصرية، مشيرا إلى أن دعم القاهرة للمملكة العربية السعودية، وفق ما أوضحه الرئيس السيسي، هو دعم دفاعي بالأساس، ويكون داخل أراضي المملكة.

وأكد استمرار الجهود المصرية للتواصل مع إيران والحوثيين والحكومة اليمنية، بهدف الوقف الفوري للاعتداءات والعودة إلى التفاهمات السابقة، بما يسهم في تهدئة الأوضاع الإقليمية.

وشدد على أن مصر ستواصل تحركاتها لتجنيب المنطقة تداعيات التصعيد، لا سيما على أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد والتجارة.