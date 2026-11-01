ووفق وكالة "شهاب" للأنباء الفلسطينية، "قتل 5 مواطنين وأصيب آخرون، الأحد، في غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال قرب مدخل منطقة أرض المانجا في مواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة".

وأشارت إلى "مقتل مواطن وإصابة آخرين، بينهم أطفال وصفت حالتهم بالحرجة جدا، جراء غارة شنها الاحتلال على مجموعة من المواطنين في محيط شارع الثورة، غرب مدينة غزة".

وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) نقلت عن مصادر طبية مقتل شخص متأثرا بإصابته برصاص الدبابات الإسرائيلية، خلال توغلها قبل أيام في قرية المصدر وسط القطاع.