وأكدت المصادر أن القيادتين العسكرية والسياسية في مأرب وصعدة بررتا موقفهما بعدم توافر الإمكانيات العسكرية اللازمة لمواجهة الحوثيين.

وتعد مأرب معقلا مهما للقوات الحكومية المحسوبة على حزب الإصلاح، الذي يُعد فرعا لتنظيم الإخوان في اليمن، كما تمثل المحافظة المعقل الرئيسي للتنظيم على المستويين العسكري والسياسي.

تطورات ميدانية

حققت جماعة الحوثيين تقدما ميدانيا جديدا في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، عقب سيطرتها على سوق الربوع وجبل إراف وقلعة المقاطرة التاريخية، إضافة إلى عدد من التلال الجبلية الأخرى.

وجاء هذا التقدم عقب مواجهات مع القوات الحكومية التي انسحبت إلى مركز مديرية المقاطرة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر ميدانية باندلاع مواجهات متقطعة في جبهات مديرية المضاربة المجاورة، فضلا عن تبادل القصف بين الطرفين في محيط منطقة باب المندب.

وأفادت مصادر يمنية بسقوط قتلى وجرحى من القوات الحكومية في هجوم بمسيرة حوثية في مركز مديرية المقاطرة بمحافظة لحج.