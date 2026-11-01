وقالت الشركة، في بيان نشرته البورصة القطرية على موقعها الإلكتروني:"لم يُصب أي من أفراد الطاقم على متن السفينة، كما لم يسفر الحادث عن أي تأثير على البيئة".

وأضافت أن السفينة قادرة على التحكم بقدراتها، ويجري تقييم الآثار الناجمة عن الحادث".

وأشارت إلى أن ناقلات تواصل التنسيق المباشر مع السفينة وطاقمها، والجهات المعنية بالأمن البحري في المنطقة، لضمان سلامة الطاقم، وتتابع مستجدات الوضع عن كثب.

وقالت :"سلامة كوادرنا، وحماية البيئة، والحفاظ على أصولها على رأس أولوياتنا".