وقال قرقاش خلال منتدى "حوار المنامة" السنوي في العاصمة البحرينية: "نأمل في حدوث اختراق دبلوماسي.. لا نرغب في رؤية جولة أخرى من المواجهة".

وأضاف قرقاش: "مع ذلك، وكما أظهرنا في مناسبات سابقة، فإننا على استعداد للأسوأ".

وأشار المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إلى أن "الثقة مع إيران تزعزعت".

كما أكد أنه "لا بد من عودة الحركة في مضيق هرمز إلى ما قبل 28 فبراير".

وأوضح قرقاش أن أمن دول الخليج مترابط، وأن ما يؤثر على أي منها يؤثر على دولة الإمارات.