تقرير معاريف أشار لوجود تقديرات في وسائل إعلام لبنانية تشير إلى احتمال تحرك حزب الله إذا تعرضت إيران لهجوم إسرائيلي وأصيبت بنيتها التحتية للطاقة والبنية التحتية الإيرانية بأضرار.

وأضافت أن إسرائيل تأخذ على محمل الجد احتمال انخراط حزب الله في مواجهة عسكرية معها، رغم أن وضع الحزب ليس جيدا في الوقت الراهن، بحسب تقديراتها.

وفي هذا السياق، تستعد إسرائيل، وفق الصحيفة، لاستخدام قوة نارية كبيرة. وأوضحت أن اللواء المدرع السابع، الذي شارك في عمليات متواصلة في لبنان على مدى نحو عام، بدأ هذا الأسبوع فترة استراحة لإعادة تأهيل قواته وصيانة الدبابات وناقلات الجنود المدرعة، على أن يجري تدريبات في مرتفعات الجولان خلال الأيام المقبلة لرفع جاهزيته.

وأشارت إلى أن التركيز لا يزال منصبا على لبنان، وأن اللواء سيكون مستعدا للتحرك إذا تطورت الأوضاع.

كما لفتت الصحيفة إلى أن البحرية الإسرائيلية قد تؤدي دورا محوريا في أي مواجهة محتملة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي استخلص دروسا من جولتي القتال السابقتين.

وبحسب الصحيفة، تعتزم إسرائيل الاستعانة بقواتها البحرية لتنفيذ عمليات تمهيدية إضافية في عمق لبنان، في ظل توقع مشاركة سلاح الجو في العمليات ضد إيران.

ورجحت معاريف أن تتركز الهجمات على مدينتي صور وصيدا الساحليتين، إلى جانب النبطية، في حال حاول حزب الله مواجهة الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن البحرية الإسرائيلية مستعدة أيضا لتكثيف قصفها على بيروت، وفرض حصار بحري على ميناءي بيروت وطرابلس شمالي لبنان.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تنسق حاليا مع الولايات المتحدة، إلى جانب أطراف أخرى، في ظل تقديرات بأن طهران ستحاول توحيد صفوف حلفائها إذا تعرضت لهجوم.

وفي اليمن وفق التقرير قد يبدأ الحوثيون في تكثيف هجماتهم على السعودية، وربما يتلقون توجيهات باستهداف إسرائيل أيضا.

أما الجبهة الأخرى التي قد تسعى إيران إلى تحريكها، بحسب الصحيفة، فهي قطاع غزة، حيث ينتشر حاليا تشكيلان عسكريان إسرائيليان، هما الفرقة 162 وفرقة غزة، وتعمل تحت قيادتهما خمسة ألوية داخل القطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات مكثفة في غزة، وأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، بالتعاون مع مديرية الاستخبارات، يوفر صورة استخباراتية عما يجري داخل حركة حماس.