وأفادت مديرية الأمن العام في بيان على حسابها الرسمي في "فيسبوك" بأنه "ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة الكرك بوجود حقيبة مشبوهة بمنطقة محي بمحافظة الكرك، حيث تم على الفور التحرك للمكان وعزل المنطقة وباشر الخبراء التحقق من تلك الحقيبة".

وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه "بعد تفتيش الحقيبة التي تم تهريبها بواسطة بالونات حرارية عثر بداخلها على 9 أسلحة نارية أوتوماتيكية وأجهزة تحديد المواقع".

وأضاف البيان أنه "تم التحفظ عليها حيث أشارت التحقيقات الأولية أنها قادمة بسبب الرياح من الحدود الجنوبية للمملكة وما زالت التحقيقات جارية".

وكانت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قد نقلت عن القوات المسلحة الأردنية، السبت، أن حرس الحدود الأردني أحبط محاولة أقدمت عليها مجموعة من 14 مسلحا لدخول البلاد قادمين من سوريا.

وأضافت القوات المسلحة "المجموعة حاولت التسلل تحت ستار كثيف من النيران والاشتباك المباشر مع قواتنا حيث تعاملت نشامى حرس الحدود فورا وبكل حزم وفق قواعد الاشتباك المتبعة مما أدى إلى إلحاق خسائر بشرية عديدة في المجموعة المسلحة فيما لاذ باقي أفرادها بالفرار باتجاه العمق السوري".