ونفى الوزير ناصر بوريطة، في حوار أجرته معه القناة الثانية المغربية، مساء السبت، أن تكون الرباط تفاجأت من استخدام روسيا لحق "النقض الفيتو" ضد القرار الأميركي، الذي كان يهدف إلى تغيير مهام بعثة "المينورسو" في الصحراء المغربية.

وقال بوريطة إن الوضع الحالي في الصحراء المغربية لا يعني الرجوع إلى مسلسل ما قبل التسوية الأممية، بل هو طي لصفحة دامت 35 سنة وخلق لواقع جديد على الأرض.

وبشأن مصير بعثة "المينورسو"، أكد بوريطة أن مجلس الأمن أنهى الوجود القانوني لها بعدم تجديد ولايتها.

مؤكدا في المقابل أن الرباط تلتزم بوقف إطلاق للنار وبمبادئ حفظ السلام. وأنها ستعطي -بمسؤولية- الوقت الكافي للبعثة الدولية، من أجل ترتيب إنهاء وجودها على الأرض، نافيا أن يكون الأمر يتعلق بـ"طرد" للبعثة.