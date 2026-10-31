وسخر ناشطون من تعيين أبو بكر الجبولي قائدا لمحور طور الباحة العسكري، الذي يشمل مسرح عملياته مناطق في الحجرية والمقاطرة، والتي شهدت تراجعا للقوات الحكومية وسقوط مناطق فيها بيد جماعة الحوثيين.

وأرجع الناشطون اتهاماتهم إلى تعيين القيادي العسكري في منصب قيادي، رغم أن وظيفته الأساسية كانت العمل الإعلامي في صحيفة "الصحوة" الناطقة باسم تنظيم الإخوان.

كما استحضر الناشطون اتهامات بارتكابه جرائم وانتهاكات بحق السكان وأهالي مناطق الحجرية والمقاطرة، من بينها اتهامات باغتصاب أطفال وُجهت إلى شقيقه الأصغر، وهو ضابط في المحور يُدعى علوي الجبولي، وذلك قبل سقوط مناطقهم بيد جماعة الحوثيين.

كما اتهم أبو بكر الجبولي باحتضانه قائدا عسكريا محسوبا على الإخوان، انضم مؤخرا إلى جماعة الحوثيين.