وأكدت المصادر أن الغارات تركزت في منطقتي حيفان ووادي الضباب بمحافظة تعز، فيما استهدفت غارات مماثلة مواقع للحوثيين في مديريتي المقاطرة والمضاربة بمحافظة لحج.

وأكدت مصادر ميدانية استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في مديرية المقاطرة التابعة لمحافظة لحج.

وأوضحت المصادر أنه رغم الضربات الجوية، تواصل جماعة الحوثيين الدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى جبهات القتال في المحافظتين.