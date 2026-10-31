وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة حداثا، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي ميفدون والنبطية الفوقا، وبلدات كونين وصربين وبيت ليف وطلوسة، إضافة إلى أطراف بلدات حداثا وحاريص والقنطرة، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

ورُصد توغل قوة عسكرية إسرائيلية باتجاه وادي شبعا، بالتزامن مع مواصلة الجيش الإسرائيلي أعمال استحداث طريق عسكرية باتجاه الوادي، وفقا للوكالة.

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد شنت غارة بصاروخ موجه على دوار كفرتبنيت - النبطية في الجنوب.

كما شن الطيران الإسرائيلي، صباح اليوم، سلسلة غارات استهدفت وادي السلوقي، والمنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت، وأطراف بلدة برعشيت، والمنطقة الواقعة بين بلدتي عدشيت القصير والطيبة. واستهدفت إحدى الغارات منزلا في بلدة برعشيت.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط في بلدة الخيام، انطلاقا من جهتها الشرقية باتجاه الأراضي الزراعية في بلدة إبل السقي، كما نفذ تفجيرا في بلدة طلوسة.

وسُجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض فوق مدينة صور والبلدات المحيطة بها، صباح اليوم، وكذلك فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، عقب إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه شمال إسرائيل. واحتلت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، تراجعت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.