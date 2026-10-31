وشدد عبد العاطي، خلال مشاركته في مؤتمر حوار المنامة، على أن أمن الخليج يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن الشرق الأوسط، مؤكدا أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة وحماية دولها من التهديدات الأمنية.

ورفض وزير الخارجية المصري استخدام الميليشيات في الصراعات بين الدول، محذرا من تبني أفكار أو سياسات تتعارض مع متطلبات الأمن والاستقرار الإقليمي.

ودعا إلى بحث السبل الكفيلة بحماية المنطقة من اندلاع حرب جديدة، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها دول الشرق الأوسط.

وتأتي تصريحات عبد العاطي في ظل استمرار التوترات الإقليمية، وتصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، الذي يمثل شريانا رئيسيا لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وتثير التهديدات التي تواجه الملاحة في المنطقة مخاوف من اتساع تداعيات المواجهات العسكرية لتشمل الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، خصوصا مع الأهمية الاستراتيجية للممرات البحرية في الخليج والبحر الأحمر.