وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي إن "الدفاع الجوي اعترض ودمر مسيرة معادية بمنطقة الرياض"، مشيرا إلى سقوط شظايا ناجمة عن عملية الاعتراض دون تسجيل إصابات.

ولم يحدد البيان الجهة المسؤولة عن إطلاق المسيرة أو الموقع الذي كانت تستهدفه، كما لم يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مسارها.

ويأتي الإعلان وسط تصاعد التوترات الأمنية المرتبطة بالصراع في اليمن، في ظل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت الأراضي السعودية خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت السعودية خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن عدد منها، واستهدفت مطارات ومنشآت نفطية ومواقع عسكرية.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية قد اعترضت، الخميس، صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض، وفق ما أعلنه المالكي.

وفي 10 أكتوبر، تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لهجوم أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين، قبل أن تستأنف بعض صالات المطار عملياتها لاحقا.