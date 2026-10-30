وأفاد "أكسيوس" نقلا عن المصدر، أن مفاوضين إيرانيين رافقوا الوفد القطري المفاوض، في رحلة العودة. وأفاد المصدر ذاته بأن المحادثات ستستأنف السبت.

وقاد الفريق القطري للتفاوض في طهران محادثات استمرت لأكثر من 12 ساعة، وقالت مصادر دبلوماسية إن الوسطاء القطريين كانوا على اتصال مستمر مع البيت الأبيض طوال اليوم.

وتسعى المحادثات لتحقيق اختراق يسمح بالوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاءت زيارة الوفد القطري لطهران، بهدف عقد محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، تتعلق بالعرض الأميركي لاستئناف محادثات السلام.