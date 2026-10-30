وقال نتانياهو في منشور على حسابه الرسمي في "إكس": "ممنوع تشكيل حكومة مع الأحزاب العربية".

واتهم حزب "الليكود" بزعامة نتانياهو، الأربعاء، أحزابا عربية بـ"سرقة الانتخابات" الإسرائيلية، وطالب الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" ولجنة الانتخابات المركزية بالتحقيق في مزاعم تتعلق بالرشوة والتهديدات والعنف والتزوير.

وأكد "الليكود"، في بيان، أنه يقدم مئات الشهادات والأدلة بشأن مخالفات يزعم وقوعها في عدد من مراكز الاقتراع بالتجمعات العربية.

وزعم "الليكود" أن المخالفات شملت توزيع مظاريف تحتوي على أموال نقدية وأوراق اقتراع للقائمة العربية الموحدة "راعم"، وتهديد مسؤولي مراكز اقتراع، ودخول عدة ناخبين معا إلى حجرات التصويت، والتصويت باستخدام هويات مكررة.

وأضاف أن الشكاوى تتضمن اختلافات بين أعداد مظاريف الاقتراع والناخبين، واستخدام برمجيات قال إنها محظورة لحشد الناخبين.

وطالب الحزب بإجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات المزعومة، داعيا لجنة الانتخابات المركزية إلى اتخاذ إجراءات فورية، ومعتبرا أن ما أورده يمس نزاهة التصويت ونتائجه.

معسكر نتنياهو يتصدر نتائج الانتخابات

وتصدر معسكر نتانياهو نتائج الانتخابات العامة الإسرائيلية، وفق ما أظهرت نتائج الجمعة، لكنه رغم تفوقه على المعارضة ظل بعيدا عن تحقيق أغلبية في "الكنيست"، ما يمهد لمفاوضات شاقة لتشكيل حكومة أو ربما إجراء انتخابات أخرى.

وفاز ائتلاف نتانياهو الذي يضم أحزابا يمينية ويمينية متطرفة بـ53 مقعدا من أصل 120 في "الكنيست"، بينما ظل "الليكود" بزعامته الحزب الأول بحصوله على 27 مقعدا، وفقما ذكرت "فرانس برس".

أما تكتل المعارضة بقيادة الوسطي غادي آيزنكوت، فقد حصل على 48 مقعدا.

وأكدت النتائج الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية بروز الأحزاب العربية كصانع ملوك محتمل، حيث حصلت القائمة العربية الموحدة "راعم" والقائمة المشتركة على 19 مقعدا، ما يجعلها قادرة على ترجيح كفة تشكيل الحكومة.