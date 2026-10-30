وقالت في بيان إنه تم "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة مكة المكرمة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية".

وكانت السعودية أعلنت، في وقت سابق الجمعة، اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الغربية.

وأفاد الدفاع المدني السعودي، بإصابة مواطن إصابة طفيفة، وتضرر منزل ومركبة، جراء سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخين باليستيين في الرياض.

في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن الحوثيين قولهم، إنهم استهدفوا منشأة تابعة لأرامكو في أبقيق، ومطارَي الرياض والدمام، ومصفاتَي رأس تنورة ورابغ النفطيتين.

وتعرضت السعودية هذا الشهر لهجمات متواصلة من قبل جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران.