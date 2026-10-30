وأضافت الهيئة، ⁠نقلا ‌عن تقرير ⁠من طرف ثالث، ⁠أن سبب الحريق ⁠لا يزال ​مجهولا، وكذلك وضع أفراد الطاقم وحجم الأضرار والأثر البيئي.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن النيران اشتعلت في 4 ناقلات على الأقل، نتيجة اصطادمها بألغام أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز.

وجاء إعلان الحرس الثوري بعد يوم على تأكيد الجيش الأميركي أنه نزع الألغام من الطرق الرئيسية في الممر المائي.

وقال الحرس الثوري في بيان: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تعرضت 3 ناقلات نفط مخالفة لانفجار وحريق إثر اصطدامها بألغام أثناء عبورها من المسار غير المصرح به جنوب مضيق هرمز".

وفي وقت لاحق، أفاد الجيش الإيراني أن ناقلة أخرى اشتعلت فيها النيران شرق المضيق، عندما "كانت تعمل بشكل غير قانوني في منطقة محظورة وخطرة".

ولم يتضح بعد توقيت وقوع الحوادث أو الأعلام التي كانت الناقلات ترفعها.