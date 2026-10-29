وينتهج ترامب مسارين متوازيين، فهو يسعى للتوصل إلى اتفاق لاستئناف المفاوضات مع طهران، بينما يستعد في الوقت ذاته لاحتمالية تجدد العمليات القتالية بعد انتخابات التجديد النصفي، المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن ترامب "أراد الاستماع مباشرة من كوبر حول مدى فعالية الحصار البحري"، الذي تفرضه واشنطن على موانئ إيران.

كما أطلع كوبر الرئيس الأميركي على "تفاصيل العملية العسكرية الرامية لتأمين خروج ناقلات النفط من مضيق هرمز نحو أسواق الطاقة العالمية".

وقدم كوبر أيضا تحديثا حول حملة الضغط الاقتصادي التي ينفذها الجيش، بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية، وفق "أكسيوس".

وأفاد المسؤولون أن الاجتماع حضره أيضا وزراء الدفاع بيت هيغسيث والخزانة سكوت بيسنت والطاقة كريس رايت، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ونائب الرئيس جي دي فانس، وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز.

ورفض كل من البيت الأبيض والقيادة المركزية الأميركية التعليق على الأمر.

وتأتي هذه التطورات بالتوازي مع جهود الوسطاء الإقليميين، بقيادة قطر، على دفع الولايات المتحدة وإيران لتجنب تجدد الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي، والتوجه بدلا من ذلك نحو المفاوضات.