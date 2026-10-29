ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مديرية إعلام السويداء، أن "المعلومات الأولية تؤكد امتداد الاشتباكات من حي المقوس شرقي المدينة إلى سوق السويداء وحي المشورب".

وأشارت وسائل إعلام إلى استخدام قذائف صاروخية ورشاشات ثقيلة في الاشتباكات.

وكشفت "سانا" عن تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.

وأفادت مصادر محلية أن الاشتباكات بدأت بإطلاق نار على شخص واحتجاز سيارته، لتتطور لاحقا إلى مواجهات مسلحة عنيفة امتدت إلى أحياء عدة.