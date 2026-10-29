وحسبما أورده موقع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية مساء الخميس، حصل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 53 مقعدا في البرلمان (الكنيست)، مقابل 48 مقعدا لمعسكر منافسه الأبرز غادي آيزنكوت.

وحصدت الأحزاب العربية مجتمعة 19 مقعدا.

وتبقي النتائج خريطة المعسكرات من دون تغيير، في ظل عدم امتلاك معسكري نتنياهو أو آيزنكوت أغلبية مستقلة (61 مقعدا من أصل 120)، بينما تحتفظ الأحزاب العربية بوزن برلماني قد يكون مؤثرا في المشاورات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة.

وجاءت النتائج النهائية للأحزاب كالتالي: