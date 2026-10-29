أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية استكمال فرز جميع الأصوات، مؤكدة أن النتائج النهائية لم تحدث تغييرا في خريطة المعسكرات السياسية.
وحسبما أورده موقع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية مساء الخميس، حصل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 53 مقعدا في البرلمان (الكنيست)، مقابل 48 مقعدا لمعسكر منافسه الأبرز غادي آيزنكوت.
وحصدت الأحزاب العربية مجتمعة 19 مقعدا.
وتبقي النتائج خريطة المعسكرات من دون تغيير، في ظل عدم امتلاك معسكري نتنياهو أو آيزنكوت أغلبية مستقلة (61 مقعدا من أصل 120)، بينما تحتفظ الأحزاب العربية بوزن برلماني قد يكون مؤثرا في المشاورات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة.
وجاءت النتائج النهائية للأحزاب كالتالي:
- حزب الليكود بزعامة نتنياهو: 27 مقعدا.
- حزب "يشار" بقيادة آيزنكوت: 21 مقعدا.
- حزب "معا": 12 مقعدا.
- القائمة المشتركة: 11 مقعدا.
- القائمة العربية الموحدة وحزب الديمقراطيون: 8 مقاعد لكل منهما.
- أحزاب "يهدوت هتوراه" و"إسرائيل بيتنا" و"عوتسما يهوديت": 7 مقاعد لكل منها.
- أحزاب "شاس"، والصهيونية الدينية، وحزب "هوية": 6 مقاعد لكل منها.
- لم تتمكن قائمتا "جنود الاحتياط" و"الاقتصادية" من تجاوز نسبة الحسم، مما حرمهما من دخول الكنيست.