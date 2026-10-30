وحسب النتائج الرسمية، حصل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 53 مقعدا في البرلمان (الكنيست)، مقابل 48 مقعدا لمعسكر منافسه الأبرز رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت.

وحصدت الأحزاب العربية مجتمعة 19 مقعدا.

وتبقي النتائج خريطة المعسكرات من دون تغيير، في ظل عدم امتلاك معسكري نتنياهو أو آيزنكوت أغلبية مستقلة (61 مقعدا من أصل 120)، بينما تحتفظ الأحزاب العربية بوزن برلماني قد يكون مؤثرا في المشاورات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة.

وجاءت النتائج النهائية للأحزاب كالتالي:

حزب الليكود بزعامة نتنياهو: 27 مقعدا.

حزب "يشار" بقيادة آيزنكوت: 21 مقعدا.

حزب "معا": 12 مقعدا.

القائمة المشتركة: 11 مقعدا.

القائمة العربية الموحدة وحزب الديمقراطيون: 8 مقاعد لكل منهما.

أحزاب "يهدوت هتوراه" و"إسرائيل بيتنا" و"عوتسما يهوديت": 7 مقاعد لكل منها.

حزبا "شاس" والصهيونية الدينية: 6 مقاعد لكل منهما.

وسيتم تقديم النتائج الرسمية النهائية إلى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في الرابع من نوفمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من فحص أي أخطاء أو استفسارات.

ومن المقرر أن يؤدي أعضاء الكنيست اليمين القانونية في العاشر من نوفمبر.