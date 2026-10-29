وكتب الدفاع المدني السعودي على "إكس": "سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخين بالستيين في مدينة الرياض، نتج عنه إصابة بسيطة لمواطن وأضرار مادية في منزل ومركبة".

وتعرضت السعودية هذا الشهر لهجمات متواصلة من قبل جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، بما في ذلك هجوم دام استهدف مطار الرياض الدولي.

وفي وقت سابق من الخميس، قالت جماعة الحوثي إنها ‌استهدفت مصفاة رأس تنورة النفطية في ‌السعودية، ‌وهي الأكبر في المملكة، ومصفاة رابغ، ومنشأة تابعة لشركة "أرامكو" ‌في ⁠بقيق.