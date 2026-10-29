وقال رئيس حزب الديمقراطيين اليساري الليبرالي يائير غولان، إنه اجتمع مع غادي آيزنكوت، أبرز منافسي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكتب غولان على منصة "إكس" عقب الاجتماع: "إنقاذ إسرائيل على المحك".

وذكر غولان أنه اجتمع أيضا مع منصور عباس زعيم حزب القائمة العربية الموحدة (راعم)، وكذلك مع الزعيم السابق للمعارضة يائير لابيد.

وقال غولان لاحقا إنه "أراد تجربة كل الخيارات والعمل مع جميع الشركاء".

ودعا غولان مؤخرا أيضا إلى تشكيل ائتلاف مع الأحزاب العربية، التي حققت أداء قويا في الانتخابات، وتقترب من حسم 19 مقعدا في الكنيست، كفيلة بتحديد هوية المعسكر المنتصر.

لكن أحزاب المعارضة الأخرى ترفض هذا الطرح حتى الآن.

وفي سياق متصل، كثف معسكر نتنياهو ضغوطه على رؤساء الأحزاب العربية، الخميس، وسعى من خلال اتهامات غير مثبتة بشأن تلقيها تمويلا أجنبيا إلى الحد من المكاسب الكبيرة التي حققتها في الانتخابات.

ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتزوير، لكنه حذر من وصم المجتمع العربي في إسرائيل بأكمله، بعدما سجل أفراده مشاركة انتخابية غير مسبوقة.

وتنتهي الخميس عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات التي أجريت الثلاثاء، ولم يتمكن نتنياهو ولا كتلة المعارضة بقيادة آيزنكوت من تأمين أغلبية في البرلمان (الكنيست).

وقد تؤدي اتهامات معسكر نتنياهو، التي رفضها أحد الأحزاب العربية الرئيسية، إلى إثارة حالة من عدم اليقين بشأن العملية الانتخابية، في وقت يخيم به على المنطقة خطر العودة إلى الحرب مع إيران.

وقال آيزنكوت إن التحقيق الرسمي في هذه الاتهامات يجب أن يأخذ مجراه من دون تدخل، لكنه اتهم نتنياهو بالسعي إلى "نزع الشرعية" عن نتائج الانتخابات.