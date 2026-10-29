وأوضحت الهيئة أن الواقعة حدثت على بعد 9 أميال بحرية شمال خصب بسلطنة عمان، وأن السلطات حددت هوية المركب بأنه من نوع "داو"، وهو مركب شراعي تقليدي.

وأضافت أن الحادث أدى إلى اندلاع حريق كبير تسبب في ميلان المركب وغرقه، فيما أكدت السلطات العمانية إجلاء أفراد الطاقم بسلام.

ولم تكشف الهيئة عن طبيعة الحادث الأمني أو ملابساته، مشيرة إلى استمرار التحقيقات.

ودعت السفن العابرة للمنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.