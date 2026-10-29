وتشمل الأظرف المزدوجة أصوات الناخبين الذين يصوتون خارج مراكز اقتراعهم المعتادة، ومن بينهم جنود الجيش والسجناء والكوادر الطبية والأشخاص الذين تحول ظروفهم الصحية دون الحضور، إلى جانب ممثلي إسرائيل في البعثات الدبلوماسية بالخارج.

وبحسب صحيفة "جيروزالم بوست"، قد تؤثر هذه الأصوات في التوزيع النهائي لمقاعد الكنيست.

وكانت اللجنة قد أوضحت، في وقت سابق الخميس، أن فرز الأصوات العادية لم يكتمل بعد، مشيرة إلى انتهاء معالجة النتائج في 11712 مركز اقتراع من أصل 12018 مركزا، بما يمثل أكثر من 5 ملايين ناخب. وأضافت أن المراكز المتبقية تخضع لإجراءات التحقق المعتادة.

وفي نتائج أولية نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" ليل الأربعاء، بعد فرز 89.8 بالمئة من الأصوات، حصل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 لمعسكر منافسه، رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، و19 مقعدا للأحزاب العربية.

وتضع هذه الحصيلة كلا المعسكرين دون عتبة الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، والبالغة 61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست؛ إذ يحتاج معسكر نتنياهو إلى 8 مقاعد إضافية، بينما يحتاج معسكر آيزنكوت إلى 13 مقعدا.

وتعود هذه الأرقام إلى مرحلة سابقة من الفرز، ولا تمثل الحصيلة النهائية بعد استكمال فرز الأظرف المزدوجة.