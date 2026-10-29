وقال أوحانا إن الشبهات المتعلقة بتمويل من جهات مرتبطة بـ"الإسلام المتطرف" غير مسبوقة من حيث خطورتها ونطاقها، متهما حزب "راعم" والقائمة المشتركة بالعمل ضد المصلحة الوطنية الإسرائيلية، على حد تعبيره.

وأضاف أن كثيرا من ممثلي المجتمع العربي المنتخبين، بحسب وصفه، يؤيدون "الإرهاب ويعارضون وجود إسرائيل دولة يهودية"، كما اتهمهم برفض وصف حركة حماس بأنها منظمة إرهابية، وباتهام الجنود الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب قال إنهم لم يرتكبوها.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت تتواصل فيه عملية فرز الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية، وسط تنافس على تشكيل الحكومة المقبلة.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بدء فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر نظام "الأظرف المزدوجة".

ويشمل هذا النظام أصوات الناخبين الذين صوتوا خارج مراكز الاقتراع المعتادة، وهم في الغالب من جنود الجيش، بالإضافة إلى السجناء والكوادر الطبية، والأشخاص الذين يعانون ظروفا صحية تمنعهم من الحضور، وممثلي إسرائيل في البعثات الدبلوماسية بالخارج.

وتوقعت هيئة البث الإسرائيلية الانتهاء من فرز الأظرف المزدوجة مساء الخميس.

وحسب صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، قد تؤثر أصوات الأظرف المزدوجة على النتائج النهائية للانتخابات.

وبحسب أحدث النتائج التي أوردتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بعد فرز 89.8 بالمئة من الأصوات، حصلت كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لمعسكر منافسه، رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، فيما نالت الأحزاب العربية 19 مقعدا.

ولا تزال الكتلتان بعيدتين عن الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والمحددة بـ61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.

وفي سياق متصل، اتهم حزب الليكود، بزعامة نتنياهو، الأربعاء، أحزابا عربية بـ"سرقة الانتخابات"، مطالبا الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" ولجنة الانتخابات المركزية بالتحقيق في مزاعم تتعلق بالرشوة والتهديدات والعنف والتزوير.

وقال الليكود، في بيان، إنه يقدم مئات الشهادات والأدلة بشأن مخالفات يزعم وقوعها في عدد من مراكز الاقتراع بالتجمعات العربية.

وزعم الحزب أن المخالفات شملت توزيع مظاريف تحتوي على أموال نقدية وأوراق اقتراع لحزب "راعم"، وتهديد مسؤولي مراكز اقتراع، ودخول عدة ناخبين معا إلى حجرات التصويت، والتصويت باستخدام هويات مكررة.

وأضاف أن الشكاوى تتضمن اختلافات بين أعداد مظاريف الاقتراع والناخبين، فضلا عن استخدام برمجيات قال إنها محظورة لحشد الناخبين.