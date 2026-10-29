وجاء استقبال المنصوري خلال حفل رسمي أقامه بوتين على شرف رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين المشاركين في القمة الروسية الإفريقية الثالثة، التي تمثل فيها المنصوري الملك محمد السادس، في أول زيارة رسمية لها خارج المغرب منذ تعيينها رئيسة للحكومة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع من لحظة استقبال بوتين للمنصوري، مشيدين بظهورها بالقفطان المغربي واعتزازها بالموروث الثقافي لبلادها.

ويحمل القفطان المغربي دلالات ثقافية وتاريخية عميقة، باعتباره أحد أبرز رموز الهوية المغربية، وفي ديسمبر 2025، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) القفطان المغربي، بفنونه وتقاليده ومهاراته، ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وكان الملك محمد السادس قد عين المنصوري في سبتمبر الماضي رئيسة للحكومة عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات التشريعية في المغرب.