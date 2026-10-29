وقالت الهيئة البحرية البريطانية إنه تم رصد سفينة تشتعل فيها النيران قبالة سواحل سلطنة عُمان، مشيرة إلى أن مصير طاقمها لا يزال مجهولا.

وفي وقت سابق، قالت الهيئة إنها تلقت بلاغا عن واقعة بمضيق هرمز على بعد 9 أميال بحرية إلى الشمال من خصب بسلطنة عمان.

وأشافت أن ربان إحدى السفن أبلغ عن رؤية سفينة أخرى تشتعل فيها النيران.

ونوهت الهيئة البحرية البريطانية إلى أن وضع طاقم السفينة "غير معروف".

كما لا تتوفر حتى الآن أي معلومات حول حجم الأضرار أو الأثر البيئي.