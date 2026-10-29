وتجدد إطلاق النار بكثافة من آليات إسرائيلية باتجاه خيام النازحين في مواصي رفح جنوبي القطاع.

هذا وأوضحت المصادر، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منزلا شرقي مدينة غزة، أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 11 شخصا، فيما سقط قتلى في قصف إسرائيلي على مواصي رفح، بالتزامن مع استمرار القصف شمالي القطاع.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أفادت بمقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء قصف الطيران الإسرائيلي على منطقة مواصي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، فيما أصيب 3 آخرون، بينهم إصابات خطيرة، جراء قصف في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن قصف نقطة وزارة الاقتصاد وقع أثناء وجود موظفين من الوزارة ومندوبين عن التجار لإنجاز معاملات تجارية.

وفي وقت سابق الأربعاء، قتل مواطن وأصيبت امرأة بجروح خطيرة جراء قصف الجيش الإسرائيلي مواطنين في منطقة البيوك بمدينة خان يونس، كما أصيب 5 مواطنين باستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة "تكتوك" في مواصي بلدة القرارة، شمال المدينة.

وأشارت "وفا" في تقرير سابق إلى أن حصيلة الضحايا في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 74,564 قتيلا والإصابات إلى 175,770.

ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع عدد القتلى إلى 1,568، والجرحى إلى 5,649، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 845.

هذا ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.