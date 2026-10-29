وأشار ترامب إلى أن التواصل بين فانس وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي "كانت تهدف إلى عرض لتقديم إمدادات طبية للبلاد"، لا لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية ذكرت في وقت سابق أن فانس وجه رسالة إلى رضائي، في مسعى لإحياء مفاوضات السلام، تزامنا مع تهديدات ترامب بشن جولة جديدة من الضربات ضد طهران عقب انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر.

وفي لقاء مع صحفيين، الأربعاء، سئل ترامب عما إذا كان قد وجه فانس لاستئناف مفاوضات السلام فنفى ذلك، لكنه أقر أنه منح نائبه موافقته على التواصل مع طهران.

وقال ترامب للصحفيين: "إنهم (الإيرانيون) بحاجة إلى مساعدة فيما يتعلق بالإمدادات الطبية وأمور أخرى. سألني (فانس) عن رأيي فقلت له إذا كنت ترغب في القيام بذلك فلا بأس".

وأضاف: "الأمر يتعلق ببساطة بإيصال إمدادات لمساعدة الأشخاص الذين يعانون أوضاعا صحية سيئة".

وكانت مصادر "وول ستريت جورنال" أفادت أن فانس وجه رسالة إلى رضائي بتوجيه من ترامب، الذي كان على علم بهذه الخطوة، سعيا إلى استكشاف ما إذا كان بإمكان واشنطن وطهران إيجاد أرضية مشتركة كافية لإقناع الرئيس الأميركي بالعدول عن إصدار أمر نهائي بشن هجوم خاطف ومكثف على إيران خلال الأسابيع المقبلة.

ويرى بعض المسؤولين الأميركيين، وفقا للصحيفة، أن "الحوار مع المتشددين الإيرانيين قد يفضي إلى نتائج دبلوماسية أفضل".

والأسبوع الماضي صرح ترامب أن إدارته لا تجري محادثات مع الجانب الإيراني، ملمحا في الوقت ذاته إلى احتمال شن ضربات قريبة، وقال: "نحن لا نتفاوض معهم لكن شيئا ما سيحدث بطريقة أو بأخرى، وسيكون ذلك قريبا".