وحسب الصحيفة، فإن كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو حصلت على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لمعسكر منافسه رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، وذلك بعد فرز 89.8 بالمئة من الأصوات، أي ما يزيد قليلا على 5 ملايين صوت.

وحسب الصحيفة، حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدا.

ويستعد الإسرائيليون لأسابيع من عدم اليقين السياسي بعد الانتخابات التي تحدت سيطرة نتنياهو على السلطة، وأثارت احتمالا بأن تتعاون بعض الأحزاب اليهودية والعربية في محاولة لإطاحته.

ومن الممكن أن تظهر النتائج النهائية للانتخابات مساء الخميس، رغم عدم توقع ظهور فائز واضح.

وحققت الأحزاب التي يقودها العرب أداء تاريخيا، لكن ليس من الواضح ما إذا كان المعارضون الآخرون لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة سيشكلون ائتلافا معهم للوصول إلى أغلبية المقاعد في الكنيست (61 مقعدا من أصل 120).

والأربعاء حذر نتنياهو من تشكيل "حكومة خطيرة" قد تضم أحزابا عربية يشكل ناخبوها 20 بالمئة من سكان إسرائيل.