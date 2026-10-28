وأضاف ترامب، في مقابلة مع موقع "أكسيوس": "سمعت أن تأييدي أحدث فارقا كبيرا لصالح بيبي"، مستخدما لقب نتنياهو، وتابع: "إنه الآن في وضع جيد إلى حد كبير".

وعندما سئل عن احتمال تدخله لدعم تشكيل حكومة وحدة بقيادة نتنياهو، قال إنه لم يفكر في الأمر بعد.

وتأتي تصريحاته بينما تشير النتائج الأولية إلى أداء لمعسكر نتنياهو أفضل مما توقعته استطلاعات الخروج، دون حسم الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة.

واكتمل فرز أصوات مراكز الاقتراع، باستثناء أصوات "المغلفات المزدوجة"، التي تشمل أصوات الجنود والدبلوماسيين وغيرهم ممن اقترعوا خارج المراكز المخصصة لهم.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن فرز نحو 600 ألف صوت ضمن هذه المغلفات سيُستكمل بحلول الخميس، ما يبقي توزيع المقاعد قابلا للتغير.

وبحسب أحدث توزيع للمقاعد الوارد في البيانات المتاحة، حصل الليكود بزعامة نتنياهو على 27 مقعدا، يليه حزب "يشار" بقيادة غادي آيزنكوت بـ22 مقعدا، فيما نالت القائمة المشتركة وحزب "معا" بقيادة نفتالي بينيت 11 مقعدا لكل منهما.

ورغم تحسن نتائج معسكر نتنياهو مقارنة باستطلاعات الخروج، لم يحسم أي من المعسكرين عتبة الأغلبية البالغة 61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، ما ينذر بمفاوضات معقدة لتشكيل الائتلاف المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الإسرائيليإسحاق هرتسوغ الأسبوع المقبل مشاوراته مع الأحزاب، قبل تكليف شخصية بتشكيل الحكومة.

وقال هرتسوغ، الأربعاء: "يجب أن نبذل كل ما في وسعنا، خصوصا بعد ما حدث أمس، لتجنب جولة انتخابية أخرى"، داعيا ممثلي الأحزاب إلى حضور المشاورات "بعقل منفتح".

وأشار الموقع إلى احتمال محاولة هرتسوغ إقناع نتنياهو وآيزنكوت بتشكيل حكومة وحدة، رغم أن نتنياهو دعا مساء الثلاثاء إلى إقامة "حكومة يمينية قوية".