وقال الليكود، في بيان، إنه يقدم مئات الشهادات والأدلة بشأن مخالفات يزعم وقوعها في عدد من مراكز الاقتراع بالتجمعات العربية.

وزعم الليكود أن المخالفات شملت توزيع مظاريف تحتوي على أموال نقدية وأوراق اقتراع لحزب "راعم"، وتهديد مسؤولي مراكز اقتراع، ودخول عدة ناخبين معا إلى حجرات التصويت، والتصويت باستخدام هويات مكررة.

وأضاف أن الشكاوى تتضمن اختلافات بين أعداد مظاريف الاقتراع والناخبين، واستخدام برمجيات قال إنها محظورة لحشد الناخبين.

وطالب الحزب بإجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات المزعومة، داعيا لجنة الانتخابات المركزية إلى اتخاذ إجراءات فورية، ومعتبرا أن ما أورده يمس نزاهة التصويت ونتائجه.