وأوضحت الهيئة، في تنبيه مؤرخ في 28 أكتوبر، أنها تلقت تقارير من مصادر متعددة عن رصد قوارب صغيرة مشبوهة تعمل بالقرب من سفن تجارية.

ووصف هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أحد التقارير قاربا باللونين الأخضر والأزرق، يحمل سلمين وخطافا، وعلى متنه 9 أشخاص.

ودعت السفن إلى اتباع إرشادات الممارسات الفضلى للأمن البحري، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في التقارير.