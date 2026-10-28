وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعد تجاوز كيتارا الأوغندي بنتيجة 6-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي الثاني.

وتشهد المجموعة الثانية مواجهة عربية أخرى بين الجيش الملكي المغربي والأهلي طرابلس الليبي، إلى جانب عزام يونايتد التنزاني وديربان سيتي الجنوب أفريقي.

وفي المجموعة الرابعة، يلتقي اتحاد العاصمة الجزائري والصفاقسي التونسي، بمشاركة بلاك بولز الموزمبيقي وريال باماكو المالي.

وجاء توزيع المجموعات على النحو التالي:

- المجموعة الأولى: الأهلي المصري، الرجاء المغربي، إسكو كارا التوغولي، أول أغسطس الأنغولي.

- المجموعة الثانية: الجيش الملكي المغربي، عزام يونايتد التنزاني، الأهلي طرابلس الليبي، ديربان سيتي الجنوب أفريقي.

- المجموعة الثالثة: مانياما يونيون من الكونغو الديمقراطية، سينجيدا بلاك ستارز التنزاني، ريد أروس الزامبي، والمتأهل من المواجهات التي تضم شباب بلوزداد الجزائري والجمارك الموريتاني وهافيا الغيني.

- المجموعة الرابعة: اتحاد العاصمة الجزائري، الصفاقسي التونسي، بلاك بولز الموزمبيقي، ريال باماكو المالي.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب.