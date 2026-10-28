ويقصد بأصوات "المظاريف المزدوجة" الأصوات التي يدلي بها ناخبون يتعذر عليهم التصويت في مراكز الاقتراع المعتادة، مثل الجنود والسجناء والمرضى، عبر مظاريف خاصة تتيح التحقق من هويتهم ومنع التصويت مرتين، مع الحفاظ على سرية الاقتراع.

في حين يتوقع فرز غالبية الأصوات الأربعاء، قد لا يكتمل فرز أصوات المظاريف المزدوجة قبل يوم الجمعة، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وبحسب التقارير، تقدر لجنة الانتخابات المركزية عدد هذه المظاريف بنحو 600 ألف، بزيادة كبيرة مقارنة بانتخابات عام 2022. ومع تقدير عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد واحد في الكنيست بنحو 40 ألف صوت، تكتسب هذه الأصوات أهمية في ظل تقارب النتائج بين المعسكرات السياسية.

أصوات الجنود تثير تساؤلات

تأتي غالبية هذه الأصوات من جنود الجيش الإسرائيلي، الذين مالت أصواتهم تقليديا بعيدا عن الأحزاب العربية والأحزاب الحريدية. غير أن وجود أعداد كبيرة من جنود الاحتياط المنتمين إلى أطياف سياسية مختلفة يجعل من الصعب التنبؤ بتأثير أصواتهم في نتائج الانتخابات الحالية، وفق المصدر.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية إلى احتمال تراجع عدد المقاعد التي تحصل عليها الأحزاب العربية بعد اكتمال فرز هذه الأصوات.

ولا تقتصر المظاريف المزدوجة على الجنود، بل تشمل أيضا السجناء وأفراد الطواقم الطبية والأشخاص الذين تحول ظروفهم الصحية دون التصويت بالطريقة المعتادة، إضافة إلى ممثلي إسرائيل في البعثات الخارجية.

وقال القائم بأعمال مدير لجنة الانتخابات المركزية، دين ليفني، إن ارتفاع نسبة المشاركة قد يؤدي إلى تجاوز عدد الأصوات الغيابية التوقعات الأولية، ما قد يؤخر استكمال عملية الفرز.

الليكود في الصدارة وفق النتائج الجزئية

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية قد حدثت، الأربعاء، النتائج الجزئية لانتخابات الكنيست الـ26، بعد فرز 77.6 بالمئة من الأصوات. وأظهرت البيانات الرسمية، حتى الساعة 12:32 ظهرًا، حصول معسكر نتنياهو على 54 مقعدًا، مقابل 49 مقعدا لمعسكر آيزنكوت، فيما حصلت الأحزاب العربية على 17 مقعدا.

وبلغ عدد الأصوات التي جرى احتسابها 4,421,561 صوتا، من أصل 7,331,981 ناخبا مسجلا، منها 4,401,898 صوتا صحيحا و19,663 صوتا باطلا، وشملت عملية الفرز 10,156 مركز اقتراع.

وعلى مستوى الأصوات، تصدر حزب الليكود النتائج بحصوله على 917,371 صوتا، بنسبة 20.84 بالمئة، يليه حزب "يشار" بـ723,703 أصوات، بنسبة 16.44 بالمئة. وجاء حزب "معا" ثالثا بـ402,265 صوتا، بنسبة 9.14 بالمئة، تلته القائمة المشتركة بـ400,848 صوتا، بنسبة 9.11 بالمئة.

توزيع المقاعد وفق النتائج المحدثة

حصل الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو على 27 مقعدا، مقابل 22 مقعدا لحزب "يشار" بقيادة غادي آيزنكوت. ونالت القائمة المشتركة وحزب "معًا" بقيادة نفتالي بينيت 11 مقعدًا لكل منهما.

وحصل حزبا "الديمقراطيون" و"إسرائيل بيتنا" على 8 مقاعد لكل منهما، فيما نالت أحزاب "يهدوت هتوراه" و"شاس" و"القوة اليهودية" 7 مقاعد لكل منها. وحصل كل من "الصهيونية الدينية – الهوية" و"راعم" على 6 مقاعد.

وبالمقارنة مع التحديث السابق، ارتفع رصيد حزب "يشار" بمقعدين على حساب القائمة المشتركة.

وتبقى النتائج النهائية مرهونة باستكمال فرز الأصوات، بما فيها أصوات المظاريف المزدوجة، التي قد تؤثر في التوزيع النهائي للمقاعد داخل الكنيست.