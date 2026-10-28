ووفقا للبيانات الرسمية الجزئية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، حتى الساعة 12:32 من ظهر الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بلغ عدد الأصوات التي جرى احتسابها 4,421,561 صوتا، من أصل 7,331,981 ناخبا مسجلا.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 4,401,898 صوتا، مقابل 19,663 صوتا باطلا، فيما شملت عملية الفرز 10,156 مركز اقتراع.

وعلى مستوى الأصوات، تصدّر حزب الليكود النتائج بحصوله على 917,371 صوتا، بنسبة 20.84 بالمئة، يليه حزب يشار بـ723,703 أصوات، بنسبة 16.44 بالمئة.

وحل حزب معا ثالثا بـ402,265 صوتا، بنسبة 9.14 بالمئة، فيما جاءت القائمة المشتركة في المرتبة الرابعة بـ400,848 صوتا، بنسبة 9.11 بالمئة.

وبحسب النتائج المحدثة، تصدر حزب الليكود بقيادة نتنياهو توزيع المقاعد بحصوله على 27 مقعدا، يليه حزب يشار بقيادة غادي آيزنكوت بـ22 مقعدا، فيما حصلت القائمة المشتركة وحزب معاً بقيادة نفتالي بينيت على 11 مقعدا لكل منهما.

وجاء حزبا الديمقراطيون وإسرائيل بيتنا في المرتبة التالية بـ8 مقاعد لكل منهما، فيما حصل كل من يهدوت هتوراه وشاس والقوة اليهودية على 7 مقاعد، مقابل 6 مقاعد لكل من الصهيونية الدينية – الهوية وراعم.

وبالمقارنة مع التحديث السابق، ارتفع رصيد حزب يشار بمقعدين على حساب القائمة المشتركة.