وقال المصدر إن "صاروخا حوثيا سقط في حرم مطار عدن، قبل أن يصدر الحوثيون أمر الإخلاء"، دون تقديم تفاصيل بشأن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، قد دعا الموجودين في المطار إلى مغادرته فورا، زاعما وجود طائرة شحن عسكرية سعودية تنقل أسلحة لاستخدامها ضد اليمنيين.

وجاءت الدعوة عبر منشور على منصة "إكس"، وسط تواصل الضربات بين الحوثيين والسعودية.

ويأتي التطور بعد أيام من إعلان الحوثيين، السبت، استهداف معسكر النصر وقاعدة عسكرية بحرية في عدن، عقب سماع ثلاثة انفجارات، وقع اثنان منها في محيط المطار بمديرية خور مكسر، والثالث بالقرب من مقر خفر السواحل بمديرية التواهي.

وقال سريع آنذاك إن الهجوم استهدف تجمعات عسكرية يشرف ضباط سعوديون على تجهيزها، دون تقديم تفاصيل عن الأسلحة المستخدمة أو نتائج الاستهداف.

وسبق أن أعلنت الجماعة استهداف معسكر بدر في محيط مطار عدن بصاروخ باليستي، فيما نقلت فرانس برس عن مصدرين أمنيين أن الصاروخ استهدف موقعا للقوات السعودية قرب المطار.

وفي 16 أكتوبر، أعلنت وزارة النقل اليمنية تعرض مطار عدن لهجوم بصاروخين باليستيين، بالتزامن مع استعداد طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية للإقلاع إلى القاهرة، ما استدعى إخلاءها.

وجاء ذلك بعد يوم من استهداف قصر معاشيق، مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بالصواريخ والمسيّرات، في هجوم أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 16 آخرين من الحراس والعاملين، وفق وزير الصحة اليمني.

واتهمت السلطات المحلية في عدن الحوثيين بمحاولة عرقلة حركة الطيران واستهداف المنشآت الحيوية، مؤكدة استمرار عمل المؤسسات الحكومية رغم الهجمات.