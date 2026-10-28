وأوضحت الصحيفة أن أكثر من ثلث الأصوات كان قد فرز بحلول صباح الأربعاء، بينما تترك للمرحلة الأخيرة أصوات "المظاريف المزدوجة"، التي تشمل أصوات الجنود والدبلوماسيين وغيرهم ممن اقترعوا خارج مراكز التصويت المخصصة لهم.

وأظهرت النتائج الجزئية حتى منتصف صباح الأربعاء حصول معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 54 مقعدا، بعدما منحته مرحلة سابقة من الفرز 57 مقعدا، ما يعكس استمرار تغير توزيع المقاعد مع تقدم عملية الفرز.

وكانت استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع قد توقعت حصول المعسكر على 51 أو 52 مقعدا، دون بلوغ عتبة الأغلبية البالغة 61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.

تعهدات بتشكيل الحكومة

وعقب صدور استطلاعات الخروج مساء الثلاثاء، تعهد كل من نتنياهو ورئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة المقبلة، رغم المؤشرات إلى استمرار الانسداد السياسي.

وتوقعت الاستطلاعات الثلاثة حصول حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 27 مقعدا، متقدما على حزب "يشار" بفارق خمسة أو ستة مقاعد.

ورغم ترجيح تفوق مجموع مقاعد الأحزاب المناهضة لنتنياهو على معسكره، فإن تشكيل ائتلاف يجمعها يواجه عقبات، في مقدمتها تعهد عدد من قادتها بعدم التحالف مع الأحزاب التي يقودها عرب.

واحتفلت أحزاب من مختلف الاتجاهات بمؤشرات النتائج، بينما دعا معظمها إلى التريث حتى اكتمال الفرز، الذي سيحدد توزيع المقاعد وفرص تشكيل الائتلاف المقبل.