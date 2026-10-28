وفي كلمة أمام أنصاره في تل أبيب، وجه آيزنكوت أيضا تحذيرا مبطنا لنتنياهو، الذي كثف في الأيام الأخيرة من الحملة تحذيراته من أنه سيهاجم إيران، وهي حالة طارئة يمكن أن تؤخر جهود تشكيل ائتلاف.

وقال: "نتنياهو، لا تجرؤ على استغلال أمن إسرائيل لخدمة مصالحك السياسية".

وتعهد رئيس الأركان السابق بـ"إقامة حكومة صهيونية لتجنيد الجميع. حكومة تمثل كل الإسرائيليين"، متوعدا بالقضاء على حركة حماس.

وتعادل ائتلاف المعارضة مع معسكر نتنياهو (51 مقعدا لكل منهما)، وفق استطلاعات رأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، لكن من دون أن يضمن أي من الطرفين أغلبية 61 مقعدا لتشكيل حكومة.

وقال آيزنكوت: "قال الشعب كلمته ضد استمرار حكم نتنياهو".

وأضاف: "في انتخابات شهدت إقبالا مرتفعا إلى هذا الحد، سيكون من الخطأ الذهاب إلى جولة أخرى من الانتخابات".