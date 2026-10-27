وقالت وزارتا خارجية البلدين في بيان مشترك، إن ⁠وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أبلغ نظيره السوري ⁠أسعد الشيباني أن الهجمات التي ⁠وقعت الثلاثاء "جاءت استنادا ⁠إلى معلومات ميدانية، ولتحييد تهديدات مؤكدة ⁠وعمليات ​إرهابية وشيكة كانت تستهدف أمن الأردن".

وعبر الصفدي عن "بالغ الأسف والألم لسقوط قتلى من المدنيين خلال العمليات".

وقالت الخارجية السورية إن "القصف الأردني على مواقع في درعا، واختراق الأجواء السورية من دون تنسيق مسبق انتهاك للسيادة الوطنية ومبادئ حسن الجوار".

كما أكدت "العمل بالتنسيق مع الأردن على تشكيل لجنة ميدانية وأمنية مشتركة عاجلة، لمنع تكرار الخروقات وتأمين الحدود المشتركة".

واتفق الصفدي والشيباني على "أهمية التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود".

وأشار مراسل "سكاي نيوز عربية"، إلى أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا أعلنت إعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن أمام المسافرين والنقل التجاري، اعتبارا من صباح الأربعاء.