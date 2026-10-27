ورصدت وسائل الإعلام الإسرائيلية إقبالا كثيفا على التصويت من جانب القاعدة الانتخابية للأحزاب العربية، مما يمهد لفوزها بعدد قياسي من المقاعد.

وبحسب نتائج الاستطلاعات، ستحصل القائمتان العربيتان معا على ما بين 17 و18 مقعدا، مقارنة بـ10 مقاعد في الانتخابات السابقة عام 2022.

ومنحت الاستطلاعات القائمة المشتركة ما بين 10 و11 مقعدا، مقابل 7 مقاعد للقائمة العربية الموحدة (راعم).

ويتزعم القائمة المشتركة (حزب يساري قومي) يوسف جبارين، أما القائمة الموحدة، وهي ذات توجه إسلامي معتدل، فيتزعمها منصور عباس.

وفي أعقاب ظهور نتائج استطلاعات ما بعد إغلاق الصناديق، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو من تشكيل "حكومة يسارية عربية".

وقال نتنياهو خلال محادثات مع مقربين منه نقلتها القناة 14 الإسرائيلية، إنه يعتزم العمل على تشكيل الحكومة المقبلة.

واعتبر، وفق القناة، أن "حكومة يسارية عربية ستكون حكومة إرهاب".

وذكرت القناة الإسرائيلية 14 أن نتنياهو أدلى بهذه التعليقات بعد نشر نتائج استطلاعات الانتخابات، التي تظهر حزب الليكود الذي يتزعمه، باعتباره الحزب الأكبر.