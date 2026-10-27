وقال نتنياهو خلال محادثات مع مقربين منه نقلتها القناة 14 الإسرائيلية، إنه يعتزم العمل على تشكيل الحكومة المقبلة.

واعتبر نتنياهو، وفق القناة، أن "حكومة يسارية عربية ستكون حكومة إرهاب".

وذكرت القناة الإسرائيلية 14 أن نتنياهو أدلى بهذه التعليقات بعد نشر نتائج استطلاعات الانتخابات، التي تظهر حزب الليكود الذي يتزعمه، باعتباره الحزب الأكبر.

وأظهرت استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم، أن حزب الليكود اليميني برز كأقوى كتلة في الانتخابات البرلمانية التي جرت الثلاثاء.

وذكرت الشبكات التلفزيونية الرائدة أن حزب الليكود حصل على 24 أو 25 مقعدا من أصل 120 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

وجاء حزب "يشار" الوسطي الذي يتزعمه رئيس الأركان السابق المنافس الأبرز لنتنياهو غادي آيزنكوت، في المركز الثاني بحصوله على 21 مقعدا.

ومع ذلك، لم يتمكن معسكر نتنياهو أو منافسيه السياسيين من الحصول على الأغلبية المطلقة، مما يعني أن النتائج لم تحسم بعد.